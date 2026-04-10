TBS田村真子アナ、きょう生放送『ラヴィット！』“時間変更”の理由を説明
TBSの田村真子アナウンサーが、きょう10日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。きょうの放送開始が8時20分からとなった理由を伝えた。
【写真】「従姉妹さん可愛すぎますね！」正月の思い出ショット披露の田村真子アナ
冒頭、MCの川島明とともにあいさつ。その後、「さあ今朝はですね、マスターズの放送があったため、8時20分この時間からのスタートとなります」と伝えた。
同局はこの日、8時20分まで『マスターズゴルフ2026』第1日を放送。きのう9日の同番組Xで「明日のお知らせ／朝8時20分から生放送※開始時間が異なります。日曜劇場 #GIFT堤真一さん 山田裕貴さん 有村架純さん生出演」と告知していた。
【写真】「従姉妹さん可愛すぎますね！」正月の思い出ショット披露の田村真子アナ
冒頭、MCの川島明とともにあいさつ。その後、「さあ今朝はですね、マスターズの放送があったため、8時20分この時間からのスタートとなります」と伝えた。
同局はこの日、8時20分まで『マスターズゴルフ2026』第1日を放送。きのう9日の同番組Xで「明日のお知らせ／朝8時20分から生放送※開始時間が異なります。日曜劇場 #GIFT堤真一さん 山田裕貴さん 有村架純さん生出演」と告知していた。