女優有村架純（33）の姉で、タレントの有村藍里（35）が9日夜、Xを更新。露出が多めの薄着ファッションの最新ショットを掲載した。藍里は「まだ寒かった。。。」とだけ記述。お腹まわりやデコルテ部分を露出した、薄手の服を着て桜の木の下で笑みを浮かべて立っている写真をアップした。美しいバストなど抜群のボディーラインもくっきりと際立っている。この投稿に対し「さすがに、その装備はまだ寒いですよ」「待ってました！あり