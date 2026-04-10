国内外に92店舗を展開する、とんこつラーメン店『一蘭』。各席に仕切りがある味集中カウンター、味の濃さやこってり度、麺の硬さやネギの種類まで好みを記入して注文するオーダー用紙、替玉の際に店内に鳴り響くチャルメラの音色など、個性的な店づくりもあって、長年にわたって人気のラーメンチェーンだ。臭みの少ないとんこつスープに、赤い秘伝のたれが溶け込む一蘭の味を求め、日本人はもちろん、外国人観光客が行列している様