香川・琴平町で行われた「お練り」9日 四国こんぴら歌舞伎大芝居が10日開幕します。9日は出演する歌舞伎役者が香川県琴平町で恒例の「お練り」を行いました。 （記者リポート）「町にはのぼりが立ち歌舞伎ムード一色です。そして、大勢の歌舞伎ファンが今か今かとお練りが始まるのを待っています」 お練りは午後0時半ごろにスタートし、歌舞伎役者7人が人力車に乗ってゆっくりと街を練り歩きま