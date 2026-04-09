タリーズコーヒーは、4月15日から季節限定ドリンクやフードを発売する。ティラミスをイメージしたデザート感のあるドリンクのほか、ティービバレッジや水出しアイスコーヒーなどをラインアップ。コーヒー･紅茶と相性の良いフードも発売する。※記事中の価格はいずれも税込。【すべての画像はこちら】ティラミスをイメージしたデザート感のあるドリンクや、ポテトサラダ入りの惣菜パン、ハニーレモンのドーナツなど◆「マスカルポー