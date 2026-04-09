【タリーズコーヒー】春季限定のドリンク・フードを発売、マスカルポーネホイップでティラミスの味わいを再現したドリンクなど

タリーズコーヒーは、4月15日から季節限定ドリンクやフードを発売する。

ティラミスをイメージしたデザート感のあるドリンクのほか、ティービバレッジや水出しアイスコーヒーなどをラインアップ。コーヒー･紅茶と相性の良いフードも発売する。

※記事中の価格はいずれも税込。

【すべての画像はこちら】ティラミスをイメージしたデザート感のあるドリンクや、ポテトサラダ入りの惣菜パン、ハニーレモンのドーナツなど

◆「マスカルポーネティラミスシェイク」

Tallサイズのみ:720円

注文ごとに一杯ずつ丁寧に抽出した芳醇なエスプレッソに、なめらかなマスカルポーネホイップとチョコパウダーを合わせ、本格的なティラミスの味わいを表現した。飲み進めるごとにマスカルポーネホイップが溶け、変化していく味わいも楽しめる。

◆「抹茶ティラミスシェイク」

Tallサイズのみ:720円

香り高い宇治抹茶とマスカルポーネホイップを使い、抹茶ティラミスの味わいと見た目を表現した。上品な宇治抹茶の風味と、マスカルポーネのミルキーなコクの組み合わせで、奥深い味わいに仕立てた。

◆「&TEA ご褒美いちごティーリスタ」

Short:700円 Tall:770円

淡いミルクティーの色合いに赤いいちごが映える、見た目にも春らしいドリンク。華やかな香りのアールグレイシェイクにフルーティないちごを合わせ、紅茶の豊かな風味といちごの甘酸っぱさが調和した、奥深い味わいに仕立てた。

◆「水出しアイスコーヒー」

Short:455円 Tall:515円 Grande:575円

時間をかけてゆっくり抽出した、まろやかでコクのある水出しアイスコーヒー。華やかな香りとベリーのような風味が広がる、水出しならではの味わいを引き出した。すっきりとした後味は、ホットミールやペストリーなど、フードとの相性も良いという。

水出しアイスコーヒー

◆「ボールパークドッグ サルサ&トルティーヤ」

単品:500円

トマトやズッキーニなどの野菜とハラペーニョやクミンなどのスパイスを組み合わせた本格的なサルサソースを使った。別添えのトルティーヤでディップしたり、砕いてのせたりして楽しめる。

ボールパークドッグ サルサ&トルティーヤ

◆「白ゴマと豆のポテトサラダ〜ほうれん草パン〜」

370円

鉄分7.4mgを含む惣菜パン。大豆、枝豆、インゲン豆の3種の豆と豆乳を使ったポテトサラダを、ほうれん草を練り込んだパン生地で包み、シュレッドチーズとパン粉をトッピングして焼き上げた。温めると表面がサクッとした食感になる。

◆「ハニーとレモンのしっとりドーナツ」

380円

ハニー風味のしっとりとしたドーナツ生地に、瀬戸内レモンチョコをトッピングした。ほどよい酸味で、春夏に食べやすい味わい。

【すべての画像はこちら】ティラミスをイメージしたデザート感のあるドリンクや、ポテトサラダ入りの惣菜パン、ハニーレモンのドーナツなど

〈お店の味わいを自宅で楽しめる商品も〉

タリーズクオリティの「アイスコーヒーブレンド」や、水を注いで冷蔵庫に入れておくだけで本格的な水出しコーヒーを楽しめる「タリーズジップス」、自宅や外出先でも手軽に楽しめるカラフルなウォーターボトルも展開する。

◆「アイスコーヒーブレンド200g」

1,580円/200g

タリーズコーヒーで提供している「アイスコーヒー」の味わいを家庭でも楽しめるアイスコーヒーブレンド。ブラックで飲むと、豆本来の力強い味わいと甘みが口の中に広がる。

アイスコーヒーブレンド200g

◆「タリーズジップス コールドブリューコーヒー オリジナルブレンド4P箱」

1,440円(4P)

まろやかな甘みと芳醇なコクに、エチオピアらしい華やかな香りが感じられる、簡単に抽出できる水出しコーヒー。

◆「タリーズジップス コールドブリューティー オリジナルブレンド4P箱」

1,440円(4P)

天然のベルガモットフレーバーが香る水出しティー。爽やかな渋み、すっきりとした後味がやさしく広がる。

◆「ウォーターボトル(クリアオレンジ/クリアグリーン/クリアピンク)」

2,380円

590mlの容量で、普段使いの飲料用ボトルとして使える。メモリ付きのため、「タリーズジップス コールドブリューコーヒー」の抽出容器としても使える。

◆「ウォーターボトル(クリアブルー/クリアグレー)」

2,580円

750mlの大容量サイズも展開する。たっぷり入る容量でありながら軽量で、アウトドアなどのアクティブなシーンにもおすすめ。

ウォーターボトル