俳優の沢村一樹が９日、都内でテレビ朝日系連続ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」（１６日スタート、木曜・後９時）のキャスト登壇イベントに出席した。１８年４月期に始まったアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査するミステリー「未解決の女」シリーズ。沢村は、特命捜査対策室の室長を演じる。撮影中のエピソードを聞かれると「左の鼻だけアレルギーになった」と告白。鼻水が止まらず、本番直前