フリーアナウンサーの宮根誠司（62）が、9日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）生放送に出演。その声にネットでは心配の声が寄せられた。【写真】宮根誠司に代わって…『ミヤネ屋』を担当したアナ番組冒頭、宮根は「ちょっと声が枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってまいります」と伝えた。その後、京都・南丹市の男子児童行方不明につい