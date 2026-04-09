宮根誠司、『ミヤネ屋』生放送の声にネット心配「声どした？」 冒頭に言及
フリーアナウンサーの宮根誠司（62）が、9日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）生放送に出演。その声にネットでは心配の声が寄せられた。
【写真】宮根誠司に代わって…『ミヤネ屋』を担当したアナ
番組冒頭、宮根は「ちょっと声が枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってまいります」と伝えた。
その後、京都・南丹市の男子児童行方不明について報道した。枯れた声の宮根にネットでは「宮根さん声どうしたの？めっちゃガラガラなんだけど」「宮根さんが喉絶不調でびっくり」「声どした？」「誰か代わってあげないと」といったコメントが寄せられた。
【写真】宮根誠司に代わって…『ミヤネ屋』を担当したアナ
番組冒頭、宮根は「ちょっと声が枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってまいります」と伝えた。
その後、京都・南丹市の男子児童行方不明について報道した。枯れた声の宮根にネットでは「宮根さん声どうしたの？めっちゃガラガラなんだけど」「宮根さんが喉絶不調でびっくり」「声どした？」「誰か代わってあげないと」といったコメントが寄せられた。