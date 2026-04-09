スペインで奮闘を続ける20歳のCBに、待望の瞬間は訪れるのか。レアル・ソシエダBでプレーする喜多壱也が、トップチームの練習に参加したと、地元紙『EL DIARIO VASCO』が報じた。喜多は2025年夏に京都サンガF.C.からレアル・ソシエダへレンタル移籍。現在はスペイン２部を戦うBチームでプレーしており、今季はリーグ戦25試合に出場。着実に経験を積んでいる一方、トップチームでの公式戦出場はまだ実現していない。だが、