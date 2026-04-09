【ドラゴンクエストVII Reimagined：アップデート】 4月8日 配信開始 スクウェア・エニックスは4月8日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」において、アップデートの配信を開始した。 今回のアップデートでは、過去のマーディラス周辺で進行に必要なアイテムを兵士に渡