女優の結城モエ（31）が9日、インスタグラムを更新。芸名を「結城萌」に改名すると報告した。結城は「芸名を、“結城モエ”から“結城萌”に改めることになりました」と名前の表記をカタカナから漢字へ変更すると報告。「萌という名前は本名でもあり、母がつけてくれた名前です」と明かし、「『草木が芽を出す、めばえる、努力して目的を達する人』などの意味を含みます。5月の新緑の季節に生まれた私ですが、雨上がりに光が差し