開催：2026.4.9 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 7 - 4 [レッズ] MLBの試合が9日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレッズが対戦した。 マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。 1回表、4番 サル・スチュワート 8球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラ