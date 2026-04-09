開催：2026.4.9

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 7 - 4 [レッズ]

MLBの試合が9日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレッズが対戦した。

マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。

1回表、4番 サル・スチュワート 8球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでレッズ得点 MIA 0-1 CIN、5番 ユジニオ・スアレス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 MIA 0-2 CIN

1回裏、3番 アグスティン・ラミレス 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 1-2 CIN、4番 リアム・ヒックス 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 2-2 CIN

2回裏、1番 ジェーコブ・マーシー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-2 CIN、2番 イグゼイビアー・エドワーズ 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-2 CIN

3回裏、7番 グリフィン・コーナイン 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 6-2 CIN

5回表、4番 サル・スチュワート 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレッズ得点 MIA 6-4 CIN

7回裏、5番 コナー・ナービ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 7-4 CIN

試合は7対4でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのエウリー・ペレスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで0勝1敗0S。マーリンズのピーターセンにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

ここまでマーリンズは7勝5敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位。一方レッズは8勝4敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 11:44:40 更新