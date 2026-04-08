カワサキ専門店である全国のカワサキプラザでのみ入手できる「プラザアパレル＆グッズ」。2026年春夏の新作がいよいよ発売開始！今回はフルメッシュタイプのライディングウェア『カワサキサマーメッシュジャケット』をご紹介！ 文：谷田貝 洋暁写真：関野 温 クシタニ製の高機能バイク用ウエア『カワサキオリジナルメッシュジャケット』 フルメッシュタイプで涼しい『カワサキサマーメッシュジ