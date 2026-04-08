カワサキ専門店である全国のカワサキプラザでのみ入手できる「プラザアパレル＆グッズ」。2026年春夏の新作がいよいよ発売開始！ 今回はフルメッシュタイプのライディングウェア『カワサキ サマーメッシュジャケット』をご紹介！

文：谷田貝 洋暁

写真：関野 温

クシタニ製の高機能バイク用ウエア『カワサキオリジナルメッシュジャケット』

フルメッシュタイプで涼しい『カワサキ サマーメッシュジャケット』。

2026年春夏の新作『カワサキ サマーメッシュジャケット』は風通しがよく、酷暑でのライディングでも効果的に体温を下げられるフルメッシュタイプのライディングウェア。バイク用ウエアの老舗ブランド「クシタニ」製であり、肩・肘にはCEレベル2のプロテクター、背中にはソフトプロテクターを内蔵しているほか、動きやすい立体パターンを採用するなど、ライディングウェアとしての高い機能性を有しているところが最大のポイント。この他、オプションで胸部プロテクターの装着が可能であり機能の拡張性も高い。

デザインは、グレーとブラックの2色展開で、どちらもシンプルで落ち着いた配色を採用。グレーは明るめのメッシュ生地をベースに要所にブラックパターンをレイアウト。ブラックは、黒地のメッシュをベースに、ライムグリーンのパターンを要所にレイアウトして「Kawasaki」らしさを強調している。

『カワサキ サマーメッシュジャケット』は立体パターンを採用したことでライディング中の身体の動きを妨げない。

『カワサキ サマーメッシュジャケット』を実際に着用して走ってみると、荒目のメッシュ生地がしっかりと走行風を取り込んで効率良く体をクールダウンしてくれることを実感。その一方で厚手のメッシュはしっかりした生地感でライディングウェアとしての安心感も高い。



今回はスポーティーで前傾姿勢が強めなNinja ZX-4RRで走ってみたが『カワサキ サマーメッシュジャケット』の立体パターンのおかげで動きやすくライディングに集中できた。

●カワサキ サマーメッシュジャケット

価格：30,800円（税込）

カラー：グレー、ブラック

サイズ：WM、M、L、LL、3L

素材：ポリエステル100％

プロテクター：肩・肘にはCEレベル2のプロテクター、背中にはソフトプロテクターを標準装備 （胸部にはオプションにてプロテクターを装着可能）。

カワサキ サマーメッシュジャケットのディティール

胸元に「Kawasaki」のロゴ。通気性の高い荒目のメッシュ生地は通気性抜群。 有名ライディングウェアブランドであるクシタニとのダブルネームアイテム。内襟にもさりげなく「Kawasaki」のロゴ。

メッシュ生地そのものにストレッチ性はないが、立体パターンを採用しており、スポーティーなモデルの前傾姿勢にもしっかりフィット。 肩・肘にはCEレベル2のプロテクターを装備。しっかり感のあるプロテクターだが腕は動かしやすい。

背面にはソフトプロテクターを標準装備。裏地には吸湿速乾性のある着心地の良い裏地を採用。 胸部内側の面ファスナーにはオプションの胸部プロテクターを追加装着可能。

左胸内側にはファスナー付きでスマートフォンや財布を収納するのに便利な内ポケット。 左右の大型ポケットもファスナー付き。ファスナーの引き手はグローブをしたままでも操作可能。

裾には3段階のアジャスターを装備。ボタン上部には視認性を高めるリフレクターもレイアウト。 二の腕、袖口には面ファスナーのアジャスターがあり、ウエアをフィットさせられる。

フルメッシュのライディングウェア『カワサキ サマーメッシュジャケット』で夏のライディングを快適化。

カワサキ サマーメッシュジャケットの購入は全国のカワサキプラザにて！

全国にあるカワサキブランドの専門店が“カワサキプラザ”だ。

今回紹介した『カワサキ サマーメッシュジャケット』をはじめとする、「2026年春夏 プラザアパレル＆グッズ」が購入できるのは、全国のカワサキプラザだけ。お近くのカワサキプラザはこちらから検索！！

カワサキ サマーメッシュジャケット（グレー）／価格：30,800円（税込）

（編集協力：株式会社カワサキモータースジャパン）