バイク乗りを待つ酷暑対策は、着るほどに涼しくなるジャケットで快適ツーリングを楽しもう
カワサキ専門店である全国のカワサキプラザでのみ入手できる「プラザアパレル＆グッズ」。2026年春夏の新作がいよいよ発売開始！ 今回はフルメッシュタイプのライディングウェア『カワサキ サマーメッシュジャケット』をご紹介！
文：谷田貝 洋暁
写真：関野 温
クシタニ製の高機能バイク用ウエア『カワサキオリジナルメッシュジャケット』
2026年春夏の新作『カワサキ サマーメッシュジャケット』は風通しがよく、酷暑でのライディングでも効果的に体温を下げられるフルメッシュタイプのライディングウェア。バイク用ウエアの老舗ブランド「クシタニ」製であり、肩・肘にはCEレベル2のプロテクター、背中にはソフトプロテクターを内蔵しているほか、動きやすい立体パターンを採用するなど、ライディングウェアとしての高い機能性を有しているところが最大のポイント。この他、オプションで胸部プロテクターの装着が可能であり機能の拡張性も高い。
デザインは、グレーとブラックの2色展開で、どちらもシンプルで落ち着いた配色を採用。グレーは明るめのメッシュ生地をベースに要所にブラックパターンをレイアウト。ブラックは、黒地のメッシュをベースに、ライムグリーンのパターンを要所にレイアウトして「Kawasaki」らしさを強調している。
『カワサキ サマーメッシュジャケット』を実際に着用して走ってみると、荒目のメッシュ生地がしっかりと走行風を取り込んで効率良く体をクールダウンしてくれることを実感。その一方で厚手のメッシュはしっかりした生地感でライディングウェアとしての安心感も高い。
今回はスポーティーで前傾姿勢が強めなNinja ZX-4RRで走ってみたが『カワサキ サマーメッシュジャケット』の立体パターンのおかげで動きやすくライディングに集中できた。
●カワサキ サマーメッシュジャケット
価格：30,800円（税込）
カラー：グレー、ブラック
サイズ：WM、M、L、LL、3L
素材：ポリエステル100％
プロテクター：肩・肘にはCEレベル2のプロテクター、背中にはソフトプロテクターを標準装備 （胸部にはオプションにてプロテクターを装着可能）。
カワサキ サマーメッシュジャケットのディティール
カワサキ サマーメッシュジャケットの購入は全国のカワサキプラザにて！
今回紹介した『カワサキ サマーメッシュジャケット』をはじめとする、「2026年春夏 プラザアパレル＆グッズ」が購入できるのは、全国のカワサキプラザだけ。お近くのカワサキプラザはこちらから検索！！
（編集協力：株式会社カワサキモータースジャパン）