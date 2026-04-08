韓国の元フィギュアスケート選手のキム・ヨナさん（35）が2026年3月30日、自身のインスタグラムを更新。ニューバランスのアイテムを身につけた春らしいコーデを披露した。ニューバランスのアイテムを身につけてキムさんは、ハートとスニーカーの絵文字を添えて、ピンクのトップスとショーパンを着こなすショットや、ブラウンのジャケットとデニムのコーデなど7枚の写真と1本の動画を投稿した。インスタグラムに投稿された2枚目の写