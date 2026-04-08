大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が8日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。米国とイランが2週間の停戦に合意したことについて言及した。米国とイランは米東部時間7日夜（日本時間8日朝）、即時停戦で合意。トランプ米大統領はエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放を条件にイラン攻撃を2週間停止すると表明し、イランは海峡の安全通航が2週間可能になるとした。米イラン