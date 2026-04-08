大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が8日放送のフジ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。米国とイランが2週間の停戦に合意したことについて言及した。

米国とイランは米東部時間7日夜（日本時間8日朝）、即時停戦で合意。トランプ米大統領はエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放を条件にイラン攻撃を2週間停止すると表明し、イランは海峡の安全通航が2週間可能になるとした。米イランは戦闘終結に向け、10日からパキスタン首都イスラマバードで協議を始める予定となっている。

橋下氏は、「僕は恒久的な停戦になってもらいたいと思っていますが、こればっかりは協議次第だと思います」と話す。

続けて、「日本の立場というか国の力からすれば、トランプ大統領にたてつくというか、ケンカを売るような、そんな行動はとれないっていうのは百も承知してるんですが、だからといって、今のこの国際社会を見た時に、日本の国力を見て、トランプさんがやっているような、脅して脅して脅して、相手に軍事力をちらつかせて、要求をのませるようなやり方を、日本がもろ手を挙げてそれを大賛成だ、支持をするということをやってしまったら、それこそ中国やロシアの思うつぼですから」と指摘。

「だからトランプさんにたてつくことはできないにせよ、今回のトランプさんがやっている行為については、これはやっぱり国際法違反で、日本ぐらいの国は、こういうことは止めなきゃいけない、こういうのを認めちゃいけないんだってことは、我々国民は絶対認識しなきゃいけないですよ」と言い及んだ。

さらに、「一部の人たちはトランプさんにつけ、つけ、イランをたたけって言うんだけど、それは“ジャイアン”トランプだからできるわけであって、“のび太”日本ができるわけがないんで。そこをしっかり認識しなきゃいけないと思いますね」と話していた。