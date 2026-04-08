◎西武・林安可（リン・アンコー）は前夜に仁志野手チーフ兼打撃コーチと火鍋を囲んで食事。ところが、袁嘉迪（エン・カテキ）通訳によると「日本の火鍋は四川風。安可は辛いのが苦手です…」。次はバットが火を吹くことも期待してます。◎ヤクルト・池山監督は広沢にあいさつされ「お！ジャンボ」。1メートル93、102キロの大型右腕です。