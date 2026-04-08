あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、スイーツ「フラッペ」シリーズの第2弾として、原宿系動画クリエイターのしなこさんが監修した「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」を4月8日に発売開始します。【写真】しなこコラボ限定すし皿のデザインは…かわいい！見逃さないで、チェック！3月18日に発売を開始した「フラッペ」シリーズは、混ぜて楽しむひんやりスイーツ。第1弾では「飲むス