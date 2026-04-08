韓国の7人組グループ・BTSの3年9ヶ月ぶり復帰アルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」（週間再生数855.7万回／前週比16.9％減）が、26/4/13付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年3月30日〜4月5日）で2週連続1位を獲得した。海外アーティストの2週連続1位は、24/11/25付のROSE（E＝アキュートアクセント付き）＆Bruno Mars『APT.』以来1年5ヶ月ぶり。累積再生数を2216.5万回に伸ばした。【グラフ】Official