ヤマハ発動機は創立70周年を記念する7モデルを台数限定で発売する。一部はすでに発売が始まっているが、「YZF-R7 70th Anniversary Edition」は2026年春以降に販売開始予定だ。記念モデルにはどんな特徴があるのか、アニバーサリーモデル3台が顔をそろえた「東京モーターサイクルショー2026」の会場で実物を見ながら調べてきた。ヤマハブースには70th Anniversaryカラーをまとった限定モデルが登場(写真は「YZF-R7 70th Anniversar