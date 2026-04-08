看護師兼イラストレーターの「ツナ。」さんの2つの漫画が、インスタグラムで合計1万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むツナ。さんの最新シリーズ「マインドワールド」は、「こんなことが起きたら面白いな」と想像して描かれた作品です。その予想外の展開に、読者からは「電車で読むんじゃなかった（笑）」「このシリーズ大好き！」「もっと描いてほしい」などの声が上がっています。日常が狂