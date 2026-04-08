看護師兼イラストレーターの「ツナ。」さんの2つの漫画が、インスタグラムで合計1万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

ツナ。さんの最新シリーズ「マインドワールド」は、「こんなことが起きたら面白いな」と想像して描かれた作品です。その予想外の展開に、読者からは「電車で読むんじゃなかった（笑）」「このシリーズ大好き！」「もっと描いてほしい」などの声が上がっています。

日常が狂う！？シュール展開がクセになる

ツナ。さんは、インスタグラムで作品を発表しています。ツナ。さんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ツナ。さん「見た人が『おお？』っとなるような、予想外な展開の漫画が描きたいなと思い、あまり深く考えずに描きました」

Q.この2作品を描くにあたり、特にどのような部分にこだわりましたか。

ツナ。さん「シュールな世界観です。キャラクターたちを無表情にしたことや、現実で起きたらおかしなことばかりなのに、周囲の誰もがそれらを当たり前に受け入れている感じにこだわりました」

Q.他にはどのような「マインドワールド」シリーズネタがありますか。

ツナ。さん「喫煙編や駆け込み乗車編などを描いているので、ぜひ私のインスタグラムをのぞいてみてください」

Q.今後も「マインドワールド」シリーズは続いていくのでしょうか。

ツナ。さん「まだ数話しか描けていませんが、描きたいネタはいくつかストックがあるので、週1くらいでコツコツ描いていきたいです」

Q.「このシリーズでスタンプが欲しいです」という読者からの声がありました。今後、制作の予定はありますか。

ツナ。さん「スタンプ化してほしいというお声、とてもうれしかったです。すでに2つのスタンプがリリースされていますので、ぜひ使っていただければと思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ツナ。さん「『まさかの展開に笑った』『電車の中で見るんじゃなかった（笑）』などのコメントをいただきました。皆さんに笑って楽しんでいただきたいと思って描いたので、うれしかったです」