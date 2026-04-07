北九州市は、AI産業を支えるデータセンターの誘致に向けて、市内に非常用発電システムの製造拠点を建設します。 ■武内市長「非常用電源の製造が北九州市の地からできる。これは本当に心強い、大きなインパクトがあると考えています。」北九州市の武内市長は7日、大手産業機械メーカーのヤンマーと協定を結び、非常用発電システムの製造拠点を北九州市若松区に建設することを発表しました。工場