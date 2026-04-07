かんきつの島、周防大島町でのミカンの出荷量はピーク時に比べて、40分の1近くまで減少しています。その周防大島町で担い手を育成しようときょう（7日（、「周防大島みかんカレッジ」の入校式が行われました。（高橋良アナ）「去年7月に開校した周防大島みかんカレッジはこの春、2期生を迎えます。みかん栽培について、どのような思いを持っているんでしょうかQ＝10JA山口県周防大島統括本部で行われた入校式には、30代から7