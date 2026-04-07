4月6日、歌手でタレントのあのが、9日から配信されるDMM TVオリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』完成披露試写会に登場した。「窪塚洋介さんと亀梨和也さんがダブル主演するこの作品は、“復讐屋”を中心としたダークなクライムサスペンスです。SNS関連動画総再生数は4500万回超えという大ヒット作で、今回は続編となります。主演の2人と登壇した、あのさんは、亀梨さんからの『あのちゃんのアクションがすごい』という絶賛に