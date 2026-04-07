4月6日、歌手でタレントのあのが、9日から配信されるDMM TVオリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』完成披露試写会に登場した。

「窪塚洋介さんと亀梨和也さんがダブル主演するこの作品は、“復讐屋”を中心としたダークなクライムサスペンスです。SNS関連動画総再生数は4500万回超えという大ヒット作で、今回は続編となります。

主演の2人と登壇した、あのさんは、亀梨さんからの『あのちゃんのアクションがすごい』という絶賛に『アクションは、本当に現場で教えていただいた。映像で見ると、迫力あるシーンになっているので、うれしかったです』と感想を語りました。

また試写会で注目されたのは、あのさんの“超ミニ丈”ワンピースでした。美脚とそのスタイルのよさに、絶賛が寄せられました」（芸能担当記者）

Xには

《うわああのちゃん美脚かわいい》

《いつもスタイル良すぎて見惚れる》

などのコメントが寄せられていた。独特の雰囲気で根強いファンを獲得してきた、あの。じつは、女優としての評価も高い。

「もともとはアイドル活動をしていた彼女ですが、2020年に『ano』名義で音楽活動を開始しました。2021年10月に放送された情報番組『ラヴィット!』（TBS系）にゲスト出演し、大喜利ドッキリの仕掛け人をみごとに演じたことで一躍、注目を集めました。いまや『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）など、複数の冠番組を持つほどの人気ぶりです。

女優としては、2019年公開の『血まみれスケバンチェーンソーRED』や同年放送のドラマ『ゆうべはお楽しみでしたね』（TBS系）などに“不思議系”の女子役で出演し、2023年には映画『鯨の骨』で主演を飾っています。2026年4月からは、主演を務める地上波ドラマ『惡の華』（テレビ東京系）も放送されます」（前出・芸能担当記者）

美脚のアクションシーンは、ファンの心を鷲づかみにするに違いない。