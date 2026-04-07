新しいGoogleスマホ「Pixel 10a」が日本で4月14日に発売！NTTドコモやau、UQ mobile、SoftBank、Y!mobile、楽天モバイルでも取り扱いGoogleの日本法人であるグーグル（以下、Google Japan）は7日、Googleが「Made by Google」として展開している「Pixel」ブランドの新商品である独自開発したチップセット（SoC）「Tensor G4」を搭載した5G対応スマートフォン（スマホ）「Pixel 10a」を日本市場で2026年4月14日（火）より順次発売す