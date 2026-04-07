昨年も「ホテル密会市長」や、「学歴詐称市長」など、本人にとってはありがたくない異名を付けられる首長が続出したが、その例にならうならば、今度は「フェラガモ区長」の誕生となるのか。東京都足立区の近藤弥生区長（66）が、利害関係者から高級ブランド・フェラガモ社製のスカーフやプレミア焼酎「森伊蔵」を贈られていたことが区の公益監察員の調査で判明した。「利害関係者」とは東京女子医大の岩本絹子元理事長や同大関係