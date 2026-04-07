多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが出演するハーゲンダッツ クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』の新テレビCM「いザ・解禁！」篇がきょう7日、放映が開始される。【動画】食べる姿もかわいい…TWICE・SANA、茶目っ気たっぷりに叫ぶ同商品は抹茶の苦みにホワイトチョコの甘さが合わさったクリスピーサンドで、7日より全国で通年販売を開始。香り高くほろ苦い抹茶アイスクリームを、やさしい甘さのホワイトチョココ