TWICE・SANA、茶目っ気たっぷりに叫ぶ「まっちゃ！」 ハーゲンダッツ新テレビCMに出演
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが出演するハーゲンダッツ クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』の新テレビCM「いザ・解禁！」篇がきょう7日、放映が開始される。
【動画】食べる姿もかわいい…TWICE・SANA、茶目っ気たっぷりに叫ぶ
同商品は抹茶の苦みにホワイトチョコの甘さが合わさったクリスピーサンドで、7日より全国で通年販売を開始。香り高くほろ苦い抹茶アイスクリームを、やさしい甘さのホワイトチョココーティングで包み、香ばしくサクサクとした抹茶ウエハースで挟んでいる。発売に合わせ、SANAが出演するテレビCMに加え、クリスピーサンドのおいしさ構造を伝える新WEBCM「サクッパリッとろ〜り」篇が13日より、ハーゲンダッツ公式YouTubeや各SNSで配信される。
新TVCMでは、上質な抹茶を使ったクリスピーサンドの新定番品が登場する“高揚感”を表現。物語の始まりは、公園のベンチ。白黒の世界で、SANAが静かにクリスピーサンドを見つめている。SANAがクリスピーサンドを“サクッ”とひと口かじった瞬間、世界が一気に開くように映像は鮮やかなカラーに。爽やかな青空を背に、SANAがはじける笑顔で「いザ・解禁！いザ・グリーンティー！」と新フレーバーの登場を宣言。ラストカットでは、クリスピーサンドをイメージしたポーズで、SANAが茶目っ気たっぷりに「まっちゃ！」と叫び、楽しく軽やかな余韻を残しながら締めくくる。抹茶の本格的な美味しさ、クリスピーサンドの新たな定番品の登場感を、世界が色づく演出とともに伝えるCMとなっている。
新WEBCMでは、「サクッパリッ、サクッパリッ」とクセになるリズムに乗せて、クリスピーサンドのおいしさ構造の秘密を伝える。軽快なサクッパリッ音で、思わずSANAと一緒に食べ進めたくなる動画に仕上がっている。
【動画】食べる姿もかわいい…TWICE・SANA、茶目っ気たっぷりに叫ぶ
同商品は抹茶の苦みにホワイトチョコの甘さが合わさったクリスピーサンドで、7日より全国で通年販売を開始。香り高くほろ苦い抹茶アイスクリームを、やさしい甘さのホワイトチョココーティングで包み、香ばしくサクサクとした抹茶ウエハースで挟んでいる。発売に合わせ、SANAが出演するテレビCMに加え、クリスピーサンドのおいしさ構造を伝える新WEBCM「サクッパリッとろ〜り」篇が13日より、ハーゲンダッツ公式YouTubeや各SNSで配信される。
新WEBCMでは、「サクッパリッ、サクッパリッ」とクセになるリズムに乗せて、クリスピーサンドのおいしさ構造の秘密を伝える。軽快なサクッパリッ音で、思わずSANAと一緒に食べ進めたくなる動画に仕上がっている。