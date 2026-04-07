ＳＫＥ４８の野村実代（２３）が、デビュー１０周年を記念した１ｓｔ写真集「美しい方程式」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を６月１５日に発売することが６日、分かった。同作でこれまで封印していたグラビアに初挑戦。フィッティングの直前まで「肌見せは０・０１ミリもしない！」と断言していたが一転、「今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せ」という気持ちに変わり、開放的な姿を披露している。撮影地はタイ・プーケット。