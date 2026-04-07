ＳＫＥ４８の野村実代（２３）が、デビュー１０周年を記念した１ｓｔ写真集「美しい方程式」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を６月１５日に発売することが６日、分かった。

同作でこれまで封印していたグラビアに初挑戦。フィッティングの直前まで「肌見せは０・０１ミリもしない！」と断言していたが一転、「今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せ」という気持ちに変わり、開放的な姿を披露している。

撮影地はタイ・プーケット。衣装はもちろんヘアメイクに至るまで細部にもこだわり、自身の納得のいく内容で臨んだ。写真のセレクトはもちろん、配置や構成にも積極的に意見を出すなど、制作にも深く関わったという。

愛知県出身の野村は、１６年に８期生としてＳＫＥ４８に加入。身長１６８センチというスタイルのよさを生かし、多数のファッションショーにも出演してきた。

野村は「アイドルになって１０年。水着ＮＧを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけになると思います。私の人生の中で写真集を出す、そんなことはない、絶対に私には無理だ、と心のどこかでずっとあきらめていました。でも私を応援してくださる皆さんがいるからこんなにすごいことが今、起きています」と感謝。「きっと誰かのフェチに刺さる、そんなページがぎゅっと詰まった、私にとって特別な一冊。あなたの特別にもなれますように」と呼びかけた。

グループの総合プロデューサー・秋元康氏は「最初は、そのスタイルに目を奪われる。でも、知るほどに見えてくる。飾らない性格。夢に向かって進むまっすぐさ。そして気づけば、心も奪われる。この方程式は手強い」とコメントを寄せた。