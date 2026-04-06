元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。下馬評は高かった中日がまさかの最下位。回復の鍵を握るのは…。開幕3カードを終えて2勝7敗の中日。江川氏は真顔で「オープン戦とメンバー変わりました？」と聞いた。確かに3番を期待された上林誠知、抑えの清水達也、松山晋也が開幕に間に合わなかった。そして岡林勇希もケガで直近2試合を欠場した。だが、江川氏が気になるのは4番の細川成也だという