昨年スタートした都市型フェス「ＣＥＮＴＲＡＬＭＵＳＩＣ＆ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」が、４日から６日まで横浜市内で開催された。計３４組のアーティストが出演し、昨年を約１万人上回る約９万人を動員した。ＣＥＮＴＲＡＬは、Ｋアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫赤レンガパーク特設会場、ＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａ、臨港パークを使い、ラインアップもコンセプトも異なった独立