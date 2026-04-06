昨年スタートした都市型フェス「ＣＥＮＴＲＡＬ ＭＵＳＩＣ ＆ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」が、４日から６日まで横浜市内で開催された。計３４組のアーティストが出演し、昨年を約１万人上回る約９万人を動員した。

ＣＥＮＴＲＡＬは、Ｋアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫赤レンガパーク特設会場、ＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａ、臨港パークを使い、ラインアップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催する新たな都市型フェス。

Ｋアリーナ横浜のＣＥＮＴＲＡＬ ＳＴＡＧＥには、初日は乃木坂４６、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、モーニング娘’２６、＝ＬＯＶＥ（以上初日）、２日目はａｍａｚａｒａｓｈｉ、凛として時雨、結束バンド、ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥが出演した。

最終日にはオープニングアクトの紫今に続き、昨年、社会現象を巻き起こした７人組ガールズグループ・ＨＡＮＡが１年前、デビュー後初のライブとなったＣＥＮＴＲＡＬに凱旋。ＫＯＨＡＲＵが「Ｗｈａｔ‘ｓ Ｕｐ！ ＣＥＮＴＲＡＬ！」とシャウトすれば、ＭＡＨＩＮＡは戻って来られてうれしいと喜び、リリースしたばかりの新曲「Ｂａｄ Ｇｉｒｌ」で締めくくった。

続く優里はこの日の出演者へのリスペクトを示しつつ「このステージに立ったからには音楽では絶対に負けられないよな」と話し、大ヒット曲「ドライフラワー」や新曲「世界が終わりました」などを熱演した。

大トリはＨＡＮＡのプロデューサーでもあるちゃんみなで「ＨＡＮＡ、最高だったでしょ？」と胸を張り、新曲「ＦＬＩＰ ＦＬＡＰ」などを披露。最後は「ＣＥＮＴＲＡＬ， Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｉｎｖｉｔｅ ｍｅ！！」と叫んで、ＣＥＮＴＲＡＬ ＬＯＶＥを表現した。

他にもＹＯＡＳＯＢＩ、Ａｗｉｃｈ、新しい学校のリーダーズ、キタニタツヤ、ＢＡＮＤ-ＭＡＩＤ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ、羊文学などの人気アーティストが出演し、２年目を迎えたフェスを彩った。