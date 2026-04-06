【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年4月3日～5日の3日間、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohamaにて開催された都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が開催された。2回目の開催となった今回は、3日間で約9万人を動員、計34 組の豪華アーティストが春の横浜を華やかに彩った。本稿では、『CENTRAL』初日の模様をレポー