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2026年4月3日～5日の3日間、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohamaにて開催された都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が開催された。2回目の開催となった今回は、3日間で約9万人を動員、計34 組の豪華アーティストが春の横浜を華やかに彩った。本稿では、『CENTRAL』初日の模様をレポートする。

TEXT BY 渡辺彰浩（CENTRAL STAGE）

PHOTO BY きるけ。/MMT（FRUITS ZIPPER、乃木坂46、集合写真）

黒崎健一/MMT（乃木坂46 6期生、＝LOVE、モーニング娘。‘26）

セトリプレイリスト公開中！

https://bio.to/CENTRAL_FEST_2026

■『CENTRAL』開幕！乃木坂46 6期生が初日のオープニングアクトを飾る

オープニングアクトを務めたのは、イベント初登場となる乃木坂46 6期生。瀬戸口心月と矢田萌華がWセンターに立つシングル表題曲「ビリヤニ」から、6期生楽曲「全力ラップタイム」「市営ダンスホール」の3曲でフレッシュに、堂々とCENTRAL STAGEのトップバッターという大役を果たした。

乃木坂46 6期生

「CENTRAL STAGE」SETLIST

2026.04.03＠Kアリーナ横浜

01.ビリヤニ

02.全力ラップタイム

03.市営ダンスホール

■＝LOVEはバズ曲多数の攻めセトリでトップバッターを担う

メインアクトとして先陣を切った＝LOVEは、イントロから佐々木舞香の歌声に歓声が上がった「絶対アイドル辞めないで」を皮切りに、「ラブソングに襲われる」「超特急逃走中」といったキュートなラブソングで会場の心を掴む。

そこから一転、“愛”以上に深い”呪い“がテーマのダークなラブソング「呪って呪って」、リリースされたばかりの最新曲「劇薬中毒」の2曲で、真骨頂でもあるシリアスな＝LOVEで客席を魅了していく。

齋藤樹愛羅が「いらない ツインテール」でフロアを煽ったかと思えば、「この空がトリガー」「青春”サブリミナル”」といった爽やかな“青春ソング”を響かせ、ラストはTikTokで話題を呼んだ楽曲「とくべチュ、して」を披露し、次のアイドルへとバトンを繋いだ。

＝LOVE

「CENTRAL STAGE」SETLIST

2026.04.03＠Kアリーナ横浜

01.絶対アイドル辞めないで

02.ラブソングに襲われる

03.超特急逃走中

04.呪って呪って

05.劇薬中毒

06.いらない ツインテール

07.「部活中に目が合うなって思ってたんだ

08.この空がトリガー

09.探せ ダイヤモンドリリー

10.青春”サブリミナル”

11.とくベチュ、して

■会場を“KAWAII”で包み込む、FRUITS ZIPPER

FRUITS ZIPPERは、彼女たちの揺るがぬ決意表明が込められたライブチューン「完璧主義で☆」「ぴゅあいんざわーるど」で会場を一気に惹きつける。

自己紹介では、松本かれんが24歳になって初めてのライブに「気合が入ってます！」と明かすと、続けて仲川瑠夏は髪を切って初めてのライブ、早瀬ノエルはピンク髪での初のステージと、“初めて”縛りのMCを展開。真中まなが「かわいいアイドルは好きですか？ 私たちのかわいいところもたくさん見ていってください！」と投げかけ、代表曲「わたしの一番かわいいところ」から、「かがみ」「NEW KAWAII」をシームレスに披露する。

続けて「はちゃめちゃに盛り上がっていきましょう！」という真中のMCから、プリプリにかわいい「はちゃめちゃわちゃライフ！」、ラストは「ふるっぱーりー！」で会場をぶちあげ、様々な形の“NEW KAWAII”を届けた。

FRUITS ZIPPER

「CENTRAL STAGE」SETLIST

2026.04.03＠Kアリーナ横浜

01.完璧主義で☆

02.ぴゅあいんざわーるど

03.ピポパポ

04.わたしの一番かわいいところ

05.かがみ

06.NEW KAWAII

07.はちゃめちゃわちゃライフ！

08.ふるっぱーりー！

■百戦錬磨のライブ猛者！モーニング娘。’26の激アツステージ

熱い声援に応えステージに登場したモーニング娘。’26は、ラブアンドピースを歌う「この地球の平和を本気で願ってるんだよ！」で幕を開けると、勇ましくセクシーに歌い踊る「Fantasyが始まる」、ラブリーにハートマークを形作る「ムカ好き！」へと繋げる。

この日を楽しみにしていたという櫻井梨央は、たくさんのアイドルとの共演に「気合いが入ってます！」と宣言。最新曲「私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」では井上春華のセリフパートが炸裂する。

代表曲メドレーとして「ザ☆ピ～ス！」「LOVEマシーン」「そうだ！We’re ALIVE」「恋愛レボリューション21」の4曲を駆け抜けると、会場の熱気に呼応するかのように、小田さくらが「熱すぎる！」と叫んだ。

盛り上がりをそのままに「わがまま 気のまま 愛のジョーク」では、小田、岡村ほまれ、山粼愛生が「愛されたい！」と情感たっぷりにシャウト。ラストはお祭りチックなパーティーチューン「気になるその気の歌」で熱いステージを締めくくった。

モーニング娘。’26

「CENTRAL STAGE」SETLIST

2026.04.03＠Kアリーナ横浜

01.この地球の平和を本気で願ってるんだよ！

02.Fantasyが始まる

03.ムカ好き！

04.私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）

05.ザ☆ピ～ス！（updated 23 Ver.）メドレー

06.LOVEマシーン（updated 23 Ver.）メドレー

07.そうだ！We’re ALIVE（updated 23 Ver.）メドレー

08.恋愛レボリューション21（updated 23 Ver.）メドレー

09.わがまま 気のまま 愛のジョーク

10.気になるその気の歌

■乃木坂46が「CENTRAL STAGE」のトリをつとめる

昨年に続き、CENTRAL STAGEのトリを務める乃木坂46。井上和、林瑠奈、五百城茉央、中西アルノ、賀喜遥香によって歌い繋がれるアカペラ始まりの「Sing Out!」でライブをスタート。会場には自然とクラップが巻き起こる。

“CENTRALスペシャルメドレー”と題し「おひとりさま天国」「I see…」といったライブチューンを披露すると、続くブロックでは「Actually…」「Same numbers」「インフルエンサー」のクールなグループ像で会場を引き込んだ。

池田瑛紗が「新しい世界に一歩踏み出す時に、不安な背中をそっと押してあげられるような力を持った楽曲です」と紹介し、彼女がセンターを務める最新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ 」をライブ初披露する。

ラストは6期生メンバーが合流し「君の名は希望」を、心を一つにして歌唱。出会いと別れの季節である春の始まりに、真っ直ぐな希望を届けた。

乃木坂46

「CENTRAL STAGE」SETLIST

2026.04.03＠Kアリーナ横浜

01.Sing Out！

02.シンクロニシティ

03.おひとりさま天国 メドレー

04.ガールズルール メドレー

05.裸足でSummer メドレー

06.I see… メドレー

07.Actually…

08.Same numbers

09.インフルエンサー

10.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

11.君の名は希望

■3日間通して、多種多様なイベントが行われた「CENTRAL FIELD」

臨港パークでは、入場無料エリア「CENTRAL FIELD」を開催。出演アーティストとのコラボフードや、全国各地から人気餃子店が集結した「CENTRAL餃子フェス」など、充実したフードエリアに加え、SMA芸人ステージやアニメトークステージなどのステージコンテンツ、CENTRAL×金村美玖（日向坂46）の展示企画「記憶の欠片」など、ここでしか見られない特別な企画が実施され、多くの来場者でにぎわうエリアとなった。

会場内では、PEANUTSがアンバサダーを務める「リソースハブ」を展開し、発生した不用物を“資源”と捉えて回収・分別・分析を実施。祝い花を活用したCHiCO with HoneyWorksとのワークショップや、障がいのあるクリエイターとプロのデザイナーが共創したアートを使ったサコッシュづくりワークショップなど、エンタテインメントを入口にサステナブルに触れられる企画も行われた。

さらに、PEANUTSやセサミストリートのキャラクターブースも登場し、フェス来場者はもちろん、地元住民や家族連れなど幅広い層が訪れ、音楽ライブにとどまらない多彩なエンタテインメントが集う「CENTRAL FIELD」ならではのにぎわいに包まれた。

さらに横浜市主催の「Live！横浜」も同時開催され、街全体がフェス会場に。

なかでも、ロケーション＆ミュージックセレクションとして、CENTRAL出演アーティスト10組（日向坂46 「7回目のひな誕祭」 コラボを含む）計12曲を、みなとみらいの各ロケーションに合わせてセレクトし、スペシャルメッセージと共に紹介する企画が、期間中、現地で約25,000回アクセスされ、沢山のイベント参加者が、横浜の素敵な景色の中で楽曲を楽しんだ。

桜木町駅前にはお祭りのシンボルとなる「やぐら」が設置され、横浜市を拠点に活動する和太鼓集団がセントラル出演アーティストの楽曲に合わせて演奏し、沢山の人がお祭り感に包まれた。

その他でも、みなとみらい地区一帯のシティドレッシングやコスモクロック21の特別演出など、音楽を通して人々が集まり、心が沸き立つ空間を演出した。

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■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

【CENTRAL STAGE】

会場：Kアリーナ横浜

4/3（金）＝LOVE / 乃木坂46 / FRUITS ZIPPER / モーニング娘。’26 / Opening Act：乃木坂46 6 期生

4/4（土）amazarashi / ORANGE RANGE / 結束バンド / 凛として時雨 / Opening Act：汐れいら

4/5（日）ちゃんみな / HANA / 優里 / Opening Act：紫 今

【Echoes Baa 2026】

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

4/4（土）新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ /CHiCO with HoneyWorks / NOMELON NOLEMON / Balming Tiger / YOASOBI / Echoes Baa Selected Artist：jo0ji

4/5（日）Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / 星街すいせい / MAISONdes / Echoes Baa Opening Act：華乃

【CENTRAL LAB.】

会場：KT Zepp Yokohama

4/4（土）Ave Mujica / BAND-MAID / ReoNa

4/5（日）戸松遥 / 花澤香菜

【CENTRAL FIELD】

会場：臨港パーク ※無料エリア

4/3（金）開園12:00

4/4（土）開園11:00

4/5（日）開園11:00

※3日間とも19:30閉園。

主催：CENTRAL 実行委員会

制作：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

特別協賛：サントリーグループ

協賛：ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社、三菱商事都市開発株式会社、東急株式会社

協力：イープラス

技術協力：ソニー株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

※NUROは「CENTRAL」の通信環境をサポートしています。

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

OFFICIAL SITE

https://central-fest.com/

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