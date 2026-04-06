ダンスチーム・アバンギャルディの地上波初冠番組となる、ABCテレビ『爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴』（毎週月曜深0：00〜0：30※関西ローカル）が、きょう6日から放送スタートする。レギュラー初回には、増田惠子（ピンク・レディー）が登場する。【写真】増田恵子＆アバンギャルディが踊る→感動のハグ同局の新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第5弾。アバンギャルディが、名だたる昭和歌謡のスターた