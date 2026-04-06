ピンク・レディー増田惠子、不朽の名曲「UFO」「S・O・S」 アバンギャルディと初コラボ
ダンスチーム・アバンギャルディの地上波初冠番組となる、ABCテレビ『爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴』（毎週月曜 深0：00〜0：30 ※関西ローカル）が、きょう6日から放送スタートする。レギュラー初回には、増田惠子（ピンク・レディー）が登場する。
【写真】増田恵子＆アバンギャルディが踊る→感動のハグ
同局の新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第5弾。アバンギャルディが、名だたる昭和歌謡のスターたちを招き、魅力をひも解いていく。最後には、アバンギャルディとスターの超豪華コラボステージを届ける。
レギュラー放送（全4回）の第1回は、70年代に社会現象を巻き起こした伝説の国民的アイドル・増田が出演する。
番組前半では、ファン歴50年超の“ピンク・レディーマニア”まあくんが、その壮絶な歴史を解説し、超多忙伝説やストイックなプロ意識を象徴する逸話など、今なお語り継がれるスターの格を熱弁する。そして増田惠子本人からも、多忙を極めるあまり起きた「移動中の驚愕ハプニング」など、昭和の芸能界を最前線で駆け抜けた超ド級エピソードが次々と飛び出す。さらに、不朽の名曲「UFO」「S・O・S」で、アバンギャルディと初コラボを果たす。
13日放送の第2回は、岩崎宏美を迎える。
■増田惠子コメント
本当に楽しかったです。体中が燃えました！今をときめくアバンギャルディさんと一緒にステージに立つことができて、最高に幸せな時間でした。彼女たちのダンスは本当に素晴らしく、振付も今まで見たことのない独創的なものばかり。akaneさんの圧倒的な才能にも強く惹（ひ）かれました。当時、「UFO」など私たちの振付を担当してくださった土居先生（土居甫）にも、「土居先生、見てた!?」と伝えたい気持ちです。ダンスに真っすぐ取り組む姿勢、そしてあのキラキラとした目、彼女たちの放つ純粋なエネルギーから、私自身がたくさんの元気をもらえました！これからも彼女たちをずっと見守り続けたいです。
【写真】増田恵子＆アバンギャルディが踊る→感動のハグ
同局の新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第5弾。アバンギャルディが、名だたる昭和歌謡のスターたちを招き、魅力をひも解いていく。最後には、アバンギャルディとスターの超豪華コラボステージを届ける。
番組前半では、ファン歴50年超の“ピンク・レディーマニア”まあくんが、その壮絶な歴史を解説し、超多忙伝説やストイックなプロ意識を象徴する逸話など、今なお語り継がれるスターの格を熱弁する。そして増田惠子本人からも、多忙を極めるあまり起きた「移動中の驚愕ハプニング」など、昭和の芸能界を最前線で駆け抜けた超ド級エピソードが次々と飛び出す。さらに、不朽の名曲「UFO」「S・O・S」で、アバンギャルディと初コラボを果たす。
13日放送の第2回は、岩崎宏美を迎える。
■増田惠子コメント
本当に楽しかったです。体中が燃えました！今をときめくアバンギャルディさんと一緒にステージに立つことができて、最高に幸せな時間でした。彼女たちのダンスは本当に素晴らしく、振付も今まで見たことのない独創的なものばかり。akaneさんの圧倒的な才能にも強く惹（ひ）かれました。当時、「UFO」など私たちの振付を担当してくださった土居先生（土居甫）にも、「土居先生、見てた!?」と伝えたい気持ちです。ダンスに真っすぐ取り組む姿勢、そしてあのキラキラとした目、彼女たちの放つ純粋なエネルギーから、私自身がたくさんの元気をもらえました！これからも彼女たちをずっと見守り続けたいです。