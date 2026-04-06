去年8月の記録的大雨で八代市は60代の男性2人を災害関連死に認定したと発表しました。記録的大雨による災害関連死の認定は県内で初めてです。 八代市によりますと、60代の男性のうち1人は長時間の復旧作業で体に負荷がかかり車中泊を続けたことで肺塞栓症により発生から1か月以内に亡くなったということです。また、もう1人の60代男性は長期間の避難生活が身体的にも精神的にも負担となり既往症が悪化して発生から半年以内に肺