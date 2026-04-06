記事ポイントFundBridgeが2026年2月12日に公開した国内165社調査のファクタリング業界カオスマップ2026年版2社間対応率73.9％やオンライン完結率41.2％など業界の現状を一覧で把握できる構成2027年3月末の約束手形廃止を見据えた資金化ニーズに応える比較材料 ファクタリング比較サイト「FundBridge」は、国内165社を独自調査した「ファクタリング業界カオスマップ2026年版」を公開しています。2027年3月末の約束手形廃止を見