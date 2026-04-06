韓国の男性5人組グループ・Tomorrow X Togetherのヨンジュンとスビンの間に一時期あったというぎこちなさが、BTSのRMのアドバイスをきっかけに解消されたことが明かされた。TXTが3月31日、トーク番組「Salon Drip」に出演した際、ファンが不穏な雰囲気に気づいていたかもしれないとして、スビンが話し始めた。 【写真】アルバム発売記念ショーケースを行ったTOMORROW X TOGETHER ヨンジュンが初めて