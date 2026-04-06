韓国の男性5人組グループ・Tomorrow X Togetherのヨンジュンとスビンの間に一時期あったというぎこちなさが、BTSのRMのアドバイスをきっかけに解消されたことが明かされた。TXTが3月31日、トーク番組「Salon Drip」に出演した際、ファンが不穏な雰囲気に気づいていたかもしれないとして、スビンが話し始めた。



【写真】アルバム発売記念ショーケースを行ったTOMORROW X TOGETHER

ヨンジュンが初めてソロ活動のプロモーションを始めたころに変化が起こったそうで、ヨンジュンは今思えば当時、自分が思っていたよりもプレッシャーを感じていたと振り返っている。いつもは人に相談するものの、その時は1人で抱え込んでしまったとして、ヨンジュンは「辛いときはだいたい人に話してたのに、その時は自分ですべてやらなければならないように感じてた」と話す。



そして、どうしようもなくなった時に、BTSのリーダーであるRMにアドバイスを求めたそうで、「そうしたら彼から『君が不快に感じていることに立ち向かえることを願うよ』と言われた」と語る。それをきっかけにスビンと話し合う機会をもうけたそうだ。



一方のスビンも当時、ヨンジュンが明らかに苦しんでいるようだったにも関わらず、平気を装っていたことで、「壁を作られた」ような気分になったと振り返る。しかし、一緒に飲んで語り合ったことで分かり合えたそうで、「一緒に飲んだ日、ヨンジュンが何年かぶりに思っていることをちゃんと言ってくれたから、僕は泣いてしまったよ。彼は僕がすごく心配している人だったし、彼にとっては困難ながらも、同時に彼をより良い人間にした時期だったようにも感じる」と話した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）