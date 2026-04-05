AKB48が5日、東京・国立代々木競技場第1体育館で春コンサート最終公演を行った。前総監督・向井地美音（28）の卒業公演公演で開幕した3日間にわたるライブを走りきった。オープニングの「ギンガムチェック」は、新センターの伊藤百花（22）ら19期生が2年前にお披露目された時の歌唱曲で、伊藤の成長を象徴するステージとなった。4代目総監督・倉野尾成美（25）は「AKBの歴史はたくさんありますが、私たちの時代を築いていく」