AKB48が5日、東京・国立代々木競技場第1体育館で春コンサート最終公演を行った。前総監督・向井地美音（28）の卒業公演公演で開幕した3日間にわたるライブを走りきった。

オープニングの「ギンガムチェック」は、新センターの伊藤百花（22）ら19期生が2年前にお披露目された時の歌唱曲で、伊藤の成長を象徴するステージとなった。4代目総監督・倉野尾成美（25）は「AKBの歴史はたくさんありますが、私たちの時代を築いていく」と宣言した。

KLP48で活動していた行天優莉奈（27）、黒須遥香（25）、山根涼羽（25）の3人は「唇 触れず…」でAKB復帰後初のステージを飾った。2年ぶりとなるAKBとしてのパフォーマンスに3人は「最高に楽しかった！」と口をそろえた。

本編が終わると、ファンの呼びかけで観客席にいた向井地が立ち上がり「アンコールお願いします」と叫んだ。「AKB48」コールが鳴り響く中で、アンコールへ突入し会場の盛り上がりは最高潮に達した。MCパートで小栗有以（24）は、アイドルの競争が激しくなっていることに触れながら「私はまたAKBがアイドルの主役になれると信じています」と力強く語った。

倉野尾が「ここでお知らせがあります」と切り出すと、スクリーンに22期生のオーディション開催を発表する映像がサプライズで流れ、会場からは大きな拍手が巻き起こった。倉野尾は「この熱量と一緒になってAKBを盛り上げて頂けるようなたくさんの素敵な存在に出会えることを楽しみに待っていたいと思います」と呼びかけた。昨年20周年を迎えたグループはさらなる新たな時代へと進んでいく。