【モデルプレス＝2026/04/05】俳優の北村匠海、神木隆之介が5日、都内にて月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／4月13日よる9時スタート）の制作発表会見に出席。共演への思いを明かした。【写真】月9主演俳優が「神様」と絶賛した俳優◆北村匠海主演、月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」同作は新米教師の主人公・朝野峻一（北村）が生徒たちを見守りながら夢を応援する中で自身も成長していく人情学園ドラマ。原案は高校