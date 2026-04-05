5日午前大分市の空き家で火事があり、現場近くに住む男女2人が煙を吸い込み病院で手当をうけています。 5日午前10時前、大分市家島で住宅から火が出ているのを近所の人が見つけ、消防に通報しました。 消防車9台が駆け付け、火はおよそ3時間後に消し止められました。 この火事で近くに住む男女2人が煙を吸いこんで市内の病院に運ばれましたが、いずれも命に別状はないということです。 火事のあった家は20年ほど前から空き家と